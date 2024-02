Contango ORE Aktie: Alles völlig egal!

Aufgrund der Einschätzung von Analysten gilt die Aktie von Contango Ore langfristig als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 36 USD, was einer Erwartung von 133,46 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Contango Ore liegt bei 68,04, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 21,14 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,42 USD, was einen Unterschied von -27,06 Prozent darstellt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine schlechte charttechnische Bewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb die Bewertung in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.