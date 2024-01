Contango ORE Aktie: Alles andere als uninteressant …

Für Contango Ore liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 36 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 123,33 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 16,12 USD. Daher erhält die Contango Ore-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Contango Ore als durchschnittlich bewertet werden können, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Contango Ore, was sich in einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung widerspiegelt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Contango Ore-Aktie kurzfristig als "überkauft" bewertet wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis wird sie jedoch weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Contango Ore gemäß dieser Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.