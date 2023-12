Contango Holdings Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die technische Analyse der Aktie von Contango zeigt, dass sie derzeit 27,42 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 37,5 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Contango liegt bei 68,75 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 74,14, was zu einer Einstufung von "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Contango diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Contango. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen.

Insgesamt wird Contango daher als "Neutral" eingestuft, basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz im Netz.