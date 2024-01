Contango Asset Management Aktie: Grund zur Freude?

Die Dividendenrendite von Associate Global beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Durchschnittswert von 2,34 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Associate Global-Aktie ein Durchschnitt von 0,23 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,17 AUD, was einem Unterschied von -26,09 Prozent entspricht. Daher wird das Unternehmen aus charttechnischer Sicht ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Associate Global-Aktie aktuell einen Wert von 50, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors ergibt sich für Associate Global eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird das Unternehmen in diesem Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Associate Global somit eine "Neutral"-Einstufung.