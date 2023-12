Contango Asset Management Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten zwei Wochen wurde Associate Global von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividende weist Associate Global derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,67 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Associate Global beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 75 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 70,59 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Associate Global in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf das Unternehmen gemessen, weshalb auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.