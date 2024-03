Container Store Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Container Store Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Dagegen wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Container Store-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,15 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,11 USD deutlich darunter liegt (-48,37 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1,36 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,38 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser Grundlage ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 4,27 und liegt damit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 35. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wofür sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Container Store-Aktie in den letzten 12 Monaten mit -66,77 Prozent mehr als 66 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,73 Prozent, worunter die Rendite der Container Store-Aktie mit 74,49 Prozent erheblich abfällt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.