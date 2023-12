Container Store Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Aktienkurs des Container Store hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,01 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -6,11 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Container Store im Branchenvergleich um -40,9 Prozent unterperformt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,75 Prozent im letzten Jahr, wobei Container Store 46,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein wichtiger Beitrag zur Bewertung einer Aktie ist auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Container Store zeigt sich eine interessante Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Container Store-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 52, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ist die Container Store-Aktie mit einem Kurs von 2,34 USD inzwischen +17,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -10,34 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.