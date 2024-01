Contagious Gaming Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmung der Anleger bei Contagious Gaming in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 0,01 CAD eine 0-prozentige Entfernung vom GD200 (0,01 CAD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt ebenfalls bei 0,01 CAD, was wiederum auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Somit wird der Kurs der Contagious Gaming-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Contagious Gaming-Aktie hinweist. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis, der ebenfalls bei 50 liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Contagious Gaming also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index.