Contagious Gaming Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmung und die Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Contagious Gaming gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage, daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Contagious Gaming-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 CAD. Der letzte Schlusskurs weicht um 0 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Was die Dividende betrifft, weist Contagious Gaming derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 4,13 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Contagious Gaming eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Contagious Gaming daher eine "Neutral"-Einschätzung von uns.

Insgesamt bewerten wir die Aktie von Contagious Gaming in Bezug auf die Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral".