Contagious Gaming Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, für Contagious Gaming liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine ähnliche neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität bei der Diskussion über Contagious Gaming gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtbild von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Contagious Gaming beträgt 0 Prozent, was 4,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Contagious Gaming um -50 Prozent niedriger, was mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Contagious Gaming im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche um 48,14 Prozent niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.