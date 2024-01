Takemoto Yohki Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) für Takemoto Yohki zeigt einen Wert von 79,41, was auf eine überkaufte Marktsituation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält Takemoto Yohki daher eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Takemoto Yohki in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da keine auffälligen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen festgestellt wurden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als neutral bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für Takemoto Yohki in dieser Kategorie ebenfalls eine Bewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Takemoto Yohki wird von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral eingestuft. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen zeigt vorwiegend neutrale Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl für den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen ergibt für Takemoto Yohki eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Takemoto Yohki auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einer Gesamtbewertung von "Neutral" eingeordnet.