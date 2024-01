Contact Gold-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Contact Gold Aktien werden von Analysten derzeit als "Schlecht" eingestuft. Grund dafür ist, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,02 CAD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,01 CAD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der GD50 beträgt 0,02 CAD, was erneut einer Abweichung von -50 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 100 Punkten an, was bedeutet, dass die Contact Gold Aktien derzeit als "überkauft" gelten. Somit wird die Aktie auch hier als "Schlecht" eingestuft. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird der RSI mit "Neutral" bewertet, da hier weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit vorliegt.

Das Anleger-Sentiment wird als neutral bewertet, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Die Aktivität und Stimmungsänderung rund um die Aktien von Contact Gold wird ebenfalls als neutral eingestuft, da die Diskussionsintensität mittelmäßig war und sich kaum Änderungen in der Stimmungslage erkennen ließen.

Zusammenfassend ergibt sich also bei der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Aktien von Contact Gold.