Contact Gold Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Contact Gold wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich kaum, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Contact Gold bei 0,02 CAD lag, während der tatsächliche Kurs bei 0,03 CAD lag. Dies führte zu einer Bewertung von "Gut". Sowohl der GD50 als auch der GD200 deuteten auf eine positive Bewertung hin, mit Abständen von +50 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage lag bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führte. Auch auf 25-Tage-Basis erhielt die Aktie eine neutrale Bewertung, da der RSI-Wert bei 37,5 lag. Insgesamt ergab sich daher eine neutrale Bewertung für Contact Gold basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führte. In den letzten Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während die negativen Themen in der Minderheit waren. Insgesamt ergab sich dadurch eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments für Contact Gold.