Contact Gold Aktie: Was wird das noch werden?

Die Contact Gold-Aktie hat in der technischen Analyse gemischte Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,01 CAD liegt, was zu einer Abweichung von -50 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,02 CAD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis ergibt für Contact Gold eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 53,85, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung für Contact Gold, da die Aktivität im Netz durchschnittlich war und kaum Änderungen in der Stimmung festgestellt wurden.

Insgesamt erhält die Contact Gold-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Bereichen der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.