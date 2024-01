Contact Gold Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse der Contact Gold zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 0,01 CAD liegt, was einer -50-prozentigen Entfernung vom GD200 (0,02 CAD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,02 CAD, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Contact Gold daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien bezüglich Contact Gold diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Contact Gold liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 58,33 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Contact Gold festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede. Daher wird die Stufe "Neutral" für Contact Gold bestätigt.