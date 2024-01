Contact Energy Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Contact Energy-Aktie liegt bei 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (45,86) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Contact Energy nach der RSI-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder umkehren, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führt. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Contact Energy eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Contact Energy wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Contact Energy-Aktie ein Durchschnitt von 7,42 AUD für den Schlusskurs. Da der letzte Schlusskurs bei 7,4 AUD lag, wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt führt zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Contact Energy somit eine "Neutral"-Bewertung sowohl nach der RSI-Bewertung, dem Sentiment und Buzz, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.