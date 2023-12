Contact Energy Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Investor Sentiment und Buzz rund um die Contact Energy-Aktie wurde über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei wurden die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wurde der gleitende Durchschnitt für den 50- und 200-Tages-Zeitraum betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,38 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (7,33 AUD) weist nur geringfügige Abweichungen auf und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Contact Energy-Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv, was die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" bestätigt.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Contact Energy herangezogen. Dabei zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt.

Insgesamt erhält die Contact Energy-Aktie anhand der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.