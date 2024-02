Contact Energy Aktie: Füße still halten!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben eine bedeutende Auswirkung auf das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Contact Energy gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb Contact Energy auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten zwei Wochen wurde Contact Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Contact Energy Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 7,6 AUD etwa 1,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,74 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Contact Energy beträgt derzeit 58,54 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,95, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Contact Energy Aktie basierend auf der Stimmung, der Kommunikationsfrequenz, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index als "Neutral" bewertet.