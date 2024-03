Contact Energy Aktie: Alles unter Kontrolle?

In den letzten Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Contact Energy festgestellt werden. Weder in den sozialen Medien noch in den Diskussionen der Marktteilnehmer gab es auffällige Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Anleger-Stimmung wird als eher neutral eingestuft, da in den Kommentaren und Diskussionen der vergangenen zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Contact Energy bei 7,48 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,4 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,07 Prozent und zum GD50 -1,99 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt die Auswertung der letzten 7 Tage einen Wert von 62,82 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 55,73 Punkten im neutralen Bereich, wodurch auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung für Contact Energy vorliegt.