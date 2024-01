Contact Energy Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für die Contact Energy-Aktie liegt der RSI bei 55,56, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 46,85, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Contact Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 7,41 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,42 AUD weicht nur minimal ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 7,31 AUD nahe am aktuellen Wert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in Bezug auf Contact Energy in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders stark diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Contact Energy-Aktie, basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.