Contact Energy Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Contact Energy in den letzten 7 Tagen liegt bei 26,64 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als "Neutral" bewertet. Das gleiche Rating erhält die Aktie auch bei Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage. Insgesamt wird die Contact Energy-Aktie für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. Auf drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Auch die Diskussion über das Unternehmen war größtenteils positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Contact Energy langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Daher wird der langfristige Gesamtausblick als "Neutral" bewertet.