Consun Pharmaceutical Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Aktie von Consun Pharmaceutical weist eine Dividende von 9,04 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,69 % eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dieser Unterschied von 5,35 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung der Ausschüttung als "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Consun Pharmaceutical in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Consun Pharmaceutical daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Consun Pharmaceutical mit 5,15 HKD derzeit um +4,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +3,41 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Consun Pharmaceutical beträgt derzeit 62,3 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 46,01 im neutralen Bereich. Somit erhält Consun Pharmaceutical auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher in unserer Analyse als "Neutral" bewertet.