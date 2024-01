Consun Pharmaceutical Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Branchenvergleich Aktienkurs: Consun Pharmaceutical übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien im Gesundheitspflege-Sektor um mehr als 48 Prozent, mit einer Rendite von 30,54 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichnet die "Arzneimittel"-Branche in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -17,89 Prozent. Consun Pharmaceutical liegt auch hier mit 48,43 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Consun Pharmaceutical investieren, können eine Dividendenrendite von 9,04 % erzielen, was einen Mehrertrag von 5,58 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens höher aus, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik führt.

Sentiment und Buzz: Die Stimmung im Internet kann die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Consun Pharmaceutical wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Technische Analyse: Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt für die Consun Pharmaceutical-Aktie einen Schlusskurs von 4,92 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,87 HKD (-1,02 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, für den ein Wert von 4,68 HKD ermittelt wurde. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,06 Prozent), wodurch die Consun Pharmaceutical-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.