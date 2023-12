Consumers Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die technische Analyse der Aktie der Consumers zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 17,12 USD liegt. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 17,5 USD ergibt sich eine Einstufung als "Neutral" mit einem Abstand von +2,22 Prozent. Im Vergleich hierzu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 16,3 USD, was einer Differenz von +7,36 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis beider Zeiträume eine "Gut"-Einschätzung.

In fundamentalen Analysen zeigt sich ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,01, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Consumers-Aktie zeigt sich als Neutral-Titel, mit einem RSI7 von 3,47 und einem RSI25 von 42,32. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.