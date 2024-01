Consumers Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Aktie von Consumers zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 17,08 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 17,25 USD liegt und somit einen Abstand von +1 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 16,61 USD, was einer Differenz von +3,85 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Consumers-Aktie liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit 44 in einem Bereich, der als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Bei der Beurteilung der Stimmung und des Buzzes rund um die Aktie von Consumers spielt auch die Betrachtung sozialer Plattformen eine Rolle. Hierbei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung als "Neutral".

Zusätzlich wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Consumers auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index und der Anlegerstimmung.