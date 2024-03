Consumers Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von Consumers weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,28 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,76 % ("Handelsbanken"). Dies zeigt eine Differenz von 134,47 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben Analysen ergeben, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Consumers bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Consumers diskutiert wurde. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Consumers-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu dieser Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Consumers, mit einer niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt, einer neutralen langfristigen Stimmungsbewertung und einem neutralen Rating auf Basis der technischen Analyse.