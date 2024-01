Consumers Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse der Consumers-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 16,65 USD liegt, was einer Entfernung von -2,4 Prozent vom GD200 (17,06 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 16,7 USD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand -0,3 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf das Stimmungsbild rund um die Aktie zeigt die Analyse, dass die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet.

Hinsichtlich der Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Consumers derzeit bei 4, was eine negative Differenz von -134,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" bedeutet. Daher erhält Consumers eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 94,64 Punkten, was darauf hinweist, dass Consumers überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,36, was bedeutet, dass Consumers weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Consumers-Aktie in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

