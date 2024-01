Consumers Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Aktienanalyse: Consumers mit gemischten Signalen

Die Aktie von Consumers bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,42 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 134,23 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Consumers-Aktie bei 17,4 USD liegt, was einer Entfernung von +1,81 Prozent vom GD200 (17,09 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 16,38 USD auf, was einem Abstand von +6,23 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Consumers-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Consumers bei 38,46 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,45 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Consumers-Aktie.