Consumers Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Der RSI der Consumers liegt bei 37,09, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird, sondern als "neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44 und wird ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird die Aktie von Consumers als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,01 liegt, was einen Abstand von 69 Prozent zum Branchen-KGV von 16,06 ergibt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Consumers im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Handelsbanken eine Dividendenrendite von 4,42 % aus, was 134,21 Prozentpunkte weniger als den üblichen 138,63 % entspricht. Dies führt zu einer "schlecht"-Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Consumers festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für Consumers führt.

Sollten Consumers Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Consumers jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Consumers-Analyse.

Consumers: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...