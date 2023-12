Consumers Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Consumers liegt bei 34,96, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen. Der RSI für die Consumers liegt bei 43, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Consumers in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen wurden ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen der letzten Tage vorgebracht, wodurch die Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" betrachtet wird. Somit ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die betriebswirtschaftliche Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Consumers-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 17,14 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 17,38 USD auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,4 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 16,26 USD, was einer Erhöhung des letzten Schlusskurses um 6,89 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Consumers-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung, was zu einem Gesamtrating für die einfache Charttechnik von "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz' in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, wodurch Consumers auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.