Consumers Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gelten. Der RSI der Consumers liegt bei 60,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,28 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An einem Tag war das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An einem weiteren Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Consumers diskutiert. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie daher mit "Gut". Das Anleger-Sentiment wird demnach als "Gut" eingeschätzt.

Die Dividendenrendite von Consumers beträgt derzeit 4,28%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,87% bei "Handelsbanken". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Neutral"-Rating für Consumers. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,02 USD, während der Kurs der Aktie bei 17,2 USD um +1,06% über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 17,09 USD weist mit einer Abweichung von +0,64% auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt entspricht dies also dem Rating "Neutral".

