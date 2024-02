Consumers Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Consumers liegt bei 78,26 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 48,95 und wird daher als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Consumers derzeit als "Neutral" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 17,02 USD, während der Aktienkurs bei 16,73 USD liegt, was einer Abweichung von -1,7 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 17,06 USD führt zu einer Abweichung von -1,93 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien bezüglich Consumers mittelmäßig ist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen im Zusammenhang mit Consumers in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht negative Einschätzung für Consumers basierend auf dem RSI und der technischen Analyse, während die Anlegerstimmung eher positiv ausfällt.