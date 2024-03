Consumers Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Carbon Streaming":

Die technische Analyse der Consumers-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 17,03 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 16,6 USD weicht somit um -2,52 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,08 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 16,6 USD eine Abweichung von -2,81 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Consumers derzeit eine Dividendenrendite von 4,28 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,6 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Handelsbanken"-Branche erhält die Consumers-Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Consumers derzeit bei 5 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 34,08 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" unterbewertet ist und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Consumers-Aktie liegt bei 73,91, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.