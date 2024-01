Consumer Portfolio Services Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Consumer Portfolio Services liegt derzeit bei 4,69, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Verbraucherfinanzierung ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 89,84, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein Wert von 55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für Consumer Portfolio Services ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für Consumer Portfolio Services festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Indikatoren darauf schließen, dass Consumer Portfolio Services derzeit unterbewertet ist, während das Anleger-Sentiment positiv ist. Die Stimmungslage in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.