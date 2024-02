Consumer Portfolio Services Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Consumer Portfolio Services, ein Unternehmen im Bereich Verbraucherfinanzierung, hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung eine niedrigere Bewertung als der Branchendurchschnitt von 5,74 %. Mit einer Dividende von 0 % beträgt die Differenz 5,74 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Consumer Portfolio Services weist hier einen Wert von 4,32 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 61,37 einem deutlich günstigeren Wert entspricht. Daher wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält die Empfehlung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Consumer Portfolio Services um -9,95 Prozent vom GD200 (9,95 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 9 USD an, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Medien wurde Consumer Portfolio Services in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Consumer Portfolio Services in Bezug auf Dividende, fundamentale Analyse, technische Analyse und Anlegerstimmung aktuell eher negativ bewertet wird.