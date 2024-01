Consumer Portfolio Services Aktie: Was wird das noch werden?

Das Stimmungsbild und die Diskussionsintensität rund um Consumer Portfolio Services wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Consumer Portfolio Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche verzeichnet das Unternehmen jedoch eine Underperformance von -5,14 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Consumer Portfolio Services um 3,9 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Consumer Portfolio Services im Vergleich zur Branche Verbraucherfinanzierung eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was zu einer schlechten Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) von Consumer Portfolio Services auf 7-Tage-Basis eine Überkauftheit an, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Unternehmen jedoch als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Consumer Portfolio Services in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.