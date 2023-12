Consumer Portfolio Services Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Consumer Portfolio Services liegt bei einem Wert von 4. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" (KGV von 51,88) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt um etwa 91 Prozent. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Consumer Portfolio Services somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Consumer Portfolio Services diskutiert. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Consumer Portfolio Services-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,17 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,81 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -3,54 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 9,34 USD, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt (+5,03 Prozent). Aufgrund dieser kurzfristigen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Consumer Portfolio Services-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Consumer Portfolio Services festgestellt werden. Dies wird durch auffällig positive Diskussionen in den sozialen Medien deutlich. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Zusammengefasst erhält Consumer Portfolio Services für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.