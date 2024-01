Construction Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der aktuelle Wert des Construction-RSI beträgt 67,96, was ihn in die Kategorie "Neutral" einordnet. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, liegt bei 52,83 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral".

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Für Construction wurde eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was insgesamt zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen war ebenfalls eine verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Construction zu beobachten. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Construction liegt bei 54,1, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".