Construction Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Baufirma Construction hat bekannt gegeben, dass ihre Dividendenrendite auf Basis der aktuellen Kurse bei 0 % liegt, was 6,32 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 3 liegt. Das bedeutet, dass die Börse nur 3,47 Euro für jeden Euro Gewinn von Construction zahlt, was 93 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Construction derzeit bei 0,15 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 0,112 HKD notiert. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -25,33 Prozent liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 0,14 HKD einen Abstand von -20 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb Construction auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält.