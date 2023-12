Construction Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Construction wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 40,29 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 45,33 Punkten weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Construction-Aktie eine Gesamtbewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" von den Analysten, was zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36 USD, was einem Abwärtspotenzial von -18,13 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend positiv, mit sieben positiven und fünf negativen Tagen in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite von Construction mit 66,55 Prozent bzw. 171,73 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.