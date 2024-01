Construction Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Construction ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen negative Äußerungen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Industriesektors hat die Aktie von Construction im vergangenen Jahr eine Rendite von 66,55 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 83,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 149,7 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Bauindustrie beträgt 242,3 Prozent, wobei Construction derzeit 175,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Construction-Aktie bei 42,44 USD liegt, was einer Entfernung von +25,34 Prozent vom GD200 (33,86 USD) entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 41,57 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,09 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Construction-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Construction derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Der Unterschied beträgt 16,94 Prozentpunkte (0 % gegenüber 16,94 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.