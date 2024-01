Consti Yhtiot Oy Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Beurteilung einer Aktie leisten. Bei Consti zeigt sich dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet wird. Anleger zeigten sich größtenteils neutral und verstärkt positiv in Bezug auf das Unternehmen Consti.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Consti mit einem Kurs von 11,9 EUR inzwischen +12,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bezieht, führt bei Consti zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 27,55 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Gut" für die Aktie von Consti.