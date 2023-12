Consti Yhtiot Oy Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Consti hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und befindet sich aktuell 17,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Diese kurzfristige Einschätzung wird als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von +15,75 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Damit erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 4 Punkten, was darauf hindeutet, dass Consti überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den 7-Tage-RSI als "Gut" bewertet. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 14,74, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Somit wird auch der RSI25 mit "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Consti wird insgesamt als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Consti beschäftigt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Consti als durchschnittlich und stabil eingestuft werden. Daher ergibt sich eine insgesamt "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Consti-Aktie in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, wobei die kurzfristige Entwicklung positiver einzuschätzen ist als die langfristige und die Anleger-Stimmung.