Consti Yhtiot Oy Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Analyse der Aktie von Consti basierend auf Sentiment und Buzz zeigt durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 89,86, was auf eine schlechte Bewertung hinweist. Auch der RSI25 von 70,6 deutet auf eine negative Einschätzung hin. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Consti bei 10,05 EUR liegt, was 4,47 Prozent unter der 200-Tage-Linie (GD200) von 10,52 EUR liegt. Zusätzlich liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 11,15 EUR, was einer Differenz von -9,87 Prozent entspricht, und somit ein schlechtes Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Gesamteinschätzung der Aktie von Consti basierend auf den verschiedenen Analysen ist daher neutral bis schlecht.