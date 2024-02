Constelliumv Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Constellium liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 40,79 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Constellium somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Constellium insgesamt 5 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 22,6 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 15,96 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Constellium somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Constellium weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Constellium bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Einstellungen der Marktteilnehmer gegenüber Constellium in den letzten Tagen. Die Anlegerstimmung erhält daher insgesamt ein "Gut"-Rating von der Redaktion.