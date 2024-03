Constelliumv Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung der Anleger bei Constellium in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wie aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervorgeht, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten Tagen dominierten jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Constellium 3-mal eine positive Bewertung, 0-mal eine neutrale Bewertung und 0-mal eine negative Bewertung gegeben. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus eine positive Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Constellium vor, aber Analysten prognostizieren eine Kursentwicklung von 20,76 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 24,33 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Constellium als neutral eingestuft wird, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7-Wert von 23,91 deutet auf eine positive Empfehlung hin, während der RSI25-Wert von 41,45 eine neutrale Einschätzung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als positiv bewertet.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 17,76 USD für die Constellium-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 20,15 USD, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine positive Entwicklung hin, wodurch die Constellium-Aktie insgesamt eine positive Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.