Constelliumv Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders häufig wurde in letzter Zeit über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Constellium diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Constellium in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Constellium wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Constellium insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Constellium aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 21,5 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 7,72 Prozent. Daher wird dies als "Gut"-Empfehlung bewertet. Insgesamt erhält Constellium für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Constellium-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,69 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,96 USD, was einem Unterschied von +19,59 Prozent entspricht, und daher wird dies aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (17,64 USD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +13,15 Prozent ein "Gut"-Rating. Somit erhält Constellium insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.