Constelliumv Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Constellium, ein globaler Anbieter von Aluminiumprodukten, wurde in den letzten zwölf Monaten von vier Analysten bewertet, wobei das durchschnittliche Rating "Gut" ausfiel. Dieses Rating setzt sich aus vier "Gut"-, null "Neutral"- und null "Schlecht"-Meinungen zusammen. Obwohl es in den letzten Monaten keine neuen Bewertungen gab, ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognosen ein Aufwärtspotenzial von 17,87 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 18,24 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Constellium-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 16,89 USD lag. Da der letzte Schlusskurs (18,24 USD) deutlich darüber liegt, ergibt sich eine positive "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (18,15 USD) ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Constellium-Aktie überkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage (Wert: 80), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt sich jedoch eine weniger volatilere Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert besprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Constellium-Aktie basierend auf Analystenmeinungen, technischer Analyse und Anleger-Stimmung, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.