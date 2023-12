Constelliumv Aktie: So kann es weitergehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Constellium bei 20,39 USD liegt, was einer Entfernung von +22,39 Prozent vom GD200 (16,66 USD) entspricht. Dies signalisiert eine positive Wertentwicklung aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 17,57 USD. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +16,05 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Constellium-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass alle 4 Einstufungen "Gut" sind. Es gibt keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für die Aktie ergibt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 21,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 5,44 Prozent steigen könnte. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Constellium liegt der 7-Tage-RSI bei 21,78 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 27,29 eine überverkaufte Situation, was auch hier zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Constellium in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen der letzten ein, zwei Tage wider. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.