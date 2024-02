Constelliumv Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Constellium werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet bestimmt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie von Constellium stark war. Dies deutet darauf hin, dass die langfristige Stimmungslage als "Gut" bewertet werden kann. Die Rate der Stimmungsänderung für Constellium weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Constellium bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" erteilt.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Constellium eingestellt waren. Es gab neun Tage lang keine negative Diskussion, sondern hauptsächlich positive Themen. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Constellium daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Um zu beurteilen, ob die Aktie von Constellium aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40,79 Punkten, was bedeutet, dass die Constellium-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass Constellium weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält deshalb auch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 17,47 USD, womit der Kurs der Aktie (19,49 USD) um +11,56 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 18,94 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,9 Prozent entspricht, und damit als "Neutral"-Wert bewertet wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".